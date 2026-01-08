Stefania Orlando Derubata in Casa di Notte: Racconto dello Shock e della Paura

Un furto notturno vissuto senza accorgersene, scoperto solo al mattino. Stefania Orlando racconta lo shock subito nella propria abitazione e le conseguenze emotive che ancora oggi condizionano la sua quotidianità.

La notte tra l’1 e il 2 gennaio si è trasformata in un incubo per Stefania Orlando, vittima di un furto avvenuto mentre si trovava in casa, addormentata nella sua camera da letto. Solo al risveglio ha compreso quanto accaduto, rendendosi conto che ignoti erano riusciti a introdursi nell’abitazione.

L’ingresso dei ladri è avvenuto dal salotto, dove le inferriate sono state forzate senza svegliarla. Durante la notte aveva avvertito rumori sordi, colpi metallici che aveva attribuito a cause esterne, come lavori o movimenti provenienti da altri appartamenti.

La scoperta è arrivata all’alba, quando uscendo dalla stanza ha trovato una finestra completamente aperta e la porta priva delle chiavi. Segnali evidenti di un’intrusione che l’hanno colta di sorpresa e lasciata senza parole.

Ospite in televisione, la showgirl ha ammesso di sentirsi ancora profondamente traumatizzata. Da quella notte, ha spiegato, non riesce più a dormire da sola e riceve il supporto costante di amici che si alternano per farle compagnia.

Nel suo racconto ha voluto anche lanciare un avvertimento, invitando a prestare maggiore attenzione all’uso dei social network. Condividere abitudini e momenti privati online, secondo Orlando, può offrire informazioni preziose a chi è in cerca di occasioni per colpire.