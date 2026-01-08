Genitori di Stefania Orlando: chi sono Pietro e Annamaria, una coppia con oltre sessant'anni d'amore

Papà Pietro e mamma Annamaria hanno costruito insieme più di sei decenni di vita matrimoniale e oggi restano una coppia affiatata che continua a ispirare affetto e tenerezza anche allo sguardo più attento.

Pietro e Annamaria, genitori della conduttrice televisiva Stefania Orlando, sono una coppia da oltre sessant’anni unita da un legame forte e persistente che attira l’attenzione per la sua vitalità anche in età avanzata.

Pietro, oggi novantunenne, e Annamaria, novantenne, hanno condiviso un percorso di vita iniziato più di sei decadi fa con il matrimonio e proseguito con dedizione reciproca. Secondo i racconti, il padre raccontò in tv di aver cambiato radicalmente vita per stare con lei, sposandola dopo pochi mesi dal loro incontro.

Leggi anche Grande Fratello: Stefania Orlando eliminata nella puntata del 13 marzo

La loro storia si è intrecciata più volte con la vita pubblica della figlia Stefania, protagonista televisiva e spesso emozionata nel parlare di quanto il rapporto con entrambi i genitori sia intenso e ricco di comprensione.

Durante interviste e trasmissioni, l’attenzione si è focalizzata anche sul modo in cui i due novantenni si guardano e si rapportano, tanto da sembrare ancora “due fidanzatini”, come ha sottolineato la stessa Orlando ricordando i numerosi momenti di crisi superati nel tempo.

Sui social e nelle celebrazioni familiari, Stefania ha più volte condiviso affettuose dediche alla madre e al padre, ricordando quanto la loro unione abbia influenzato la sua visione dell’amore e delle relazioni durature.