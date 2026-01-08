Sara Carbonero ricoverata alle Canarie dopo un intervento d'urgenza: condizioni in miglioramento

Un ricovero improvviso durante una vacanza alle Canarie ha portato Sara Carbonero in sala operatoria. La giornalista è stata sottoposta a un intervento d’urgenza e resta sotto osservazione medica.

Una vacanza a Lanzarote si è trasformata in un imprevisto sanitario per Sara Carbonero. La giornalista e conduttrice spagnola, 41 anni, è stata ricoverata in un ospedale dell’isola dopo aver accusato un malore improvviso.

L’episodio si è verificato il 2 gennaio, mentre si trovava alle Canarie insieme al compagno e ad alcuni amici. Forti dolori all’addome hanno reso necessario il trasferimento immediato al Pronto Soccorso, dove i medici hanno deciso per un intervento chirurgico urgente.

L’operazione si è conclusa positivamente e, secondo quanto filtra dal suo entourage, il quadro clinico è in miglioramento. Attualmente Carbonero resta in terapia intensiva a scopo precauzionale, sotto costante monitoraggio da parte dell’équipe sanitaria.

Non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla diagnosi né sulle cause che hanno portato all’intervento. Dallo staff della giornalista trapela però che la paziente è cosciente, vigile e sta reagendo bene alle cure.

Anche Iker Casillas, ex marito della giornalista, è stato informato del ricovero e mantiene contatti diretti con le persone più vicine a Carbonero per seguirne l’evoluzione clinica.