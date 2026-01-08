Funerale di Emanuele Galeppini a Genova dopo la strage di Crans-Montana

Genova si ferma per l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il 16enne italiano morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, mentre la famiglia chiede risposte sulle cause della sua morte.

A Genova oggi la cerimonia privata per Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf tra le sei vittime italiane dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha ucciso decine di persone e ferito oltre cento.

Il feretro del 16enne è stato accolto nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse: la celebrazione è officiata in forma strettamente riservata per volontà dei genitori, che hanno scelto discrezione per l’ultimo saluto.

La famiglia di Emanuele ha sollevato forti interrogativi sulle circostanze della morte: secondo i legali, il corpo non presenta segni di ustione, alimentando dubbi su come il giovane sia effettivamente deceduto durante il rogo.

La comunità genovese e gli amici del ragazzo si sono stretti intorno ai familiari in un momento di profondo dolore, mentre le autorità italiane e locali hanno espresso vicinanza.

La tragica notte di Capodanno ha causato la morte di almeno 40 persone nel locale svizzero, molte delle quali giovani, e ha aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio e sulle norme di sicurezza del locale.