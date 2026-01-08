Arrestato Franco Vacchina per la morte di Matilde Baldi nella corsa clandestina

L’arresto arriva dopo mesi di indagini su una gara illegale in strada: alla guida della Porsche c’era Franco Vacchina. L’incidente ha spezzato la vita di Matilde Baldi, travolta durante la corsa clandestina.

La svolta giudiziaria è arrivata con un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di Franco Vacchina, ritenuto responsabile dell’incidente mortale avvenuto durante una gara automobilistica illegale. Secondo l’accusa, era lui al volante della Porsche coinvolta nello schianto che ha causato la morte di Matilde Baldi.

I fatti risalgono a una notte segnata da velocità estreme e manovre azzardate su strade aperte al traffico. La corsa clandestina, organizzata senza alcuna misura di sicurezza, si sarebbe trasformata in pochi istanti in una tragedia irreversibile, con l’auto lanciata a velocità elevatissima.

Le indagini si sono concentrate fin da subito sull’identificazione del conducente e sulla ricostruzione della dinamica. Attraverso rilievi tecnici, testimonianze e analisi dei veicoli, gli investigatori hanno raccolto elementi considerati decisivi per attribuire la guida della Porsche a Vacchina.

Matilde Baldi si trovava lungo il percorso quando è stata investita. L’impatto non le ha lasciato scampo. La procura contesta una condotta gravemente imprudente, aggravata dalla partecipazione a una gara illegale e dal disprezzo delle più basilari norme di sicurezza stradale.

L’arresto rappresenta l’esito di un lavoro investigativo complesso, sviluppato nel tempo per chiarire ogni passaggio della vicenda. Il procedimento ora entra nella fase giudiziaria, con l’accertamento delle responsabilità penali legate all’incidente mortale.