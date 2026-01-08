Ondata polare in Italia con temperature estreme e neve in Puglia

Italia investita da gelo intenso, con valori termici estremamente bassi e neve anche in regioni meridionali.

Un’ondata di aria gelida ha avvolto l’Italia all’inizio di gennaio, portando termometri sotto zero in gran parte del Paese e precipitazioni nevose oltre le zone alpine e appenniniche.

Le temperature più rigide si sono registrate in Veneto, dove in alcune aree della provincia di Vicenza il termometro ha segnato valori estremi fino a circa -23 °C durante la notte più fredda. Anche in altre località del Nord-Est e delle Alpi il gelo è stato intenso con numerose stazioni meteorologiche che hanno rilevato minime ben sotto lo zero.

La morsa del freddo si è fatta sentire anche sulla Pianura Padana e nelle regioni centrali interne, con minime che hanno toccato valori ampiamente sotto le medie stagionali. In varie aree del Nord e del Centro sono scattati allarmi per ghiaccio e neve sulle strade, con le autorità locali e i servizi di emergenza impegnati nel garantire sicurezza e viabilità.

Sorprendentemente, fiocchi bianchi sono caduti anche nel Sud del Paese, in particolare in Puglia, dove la neve ha imbiancato il Gargano e il Subappennino Dauno causando disagi e la chiusura di scuole in diverse comunità. Alcune strade provinciali sono state temporaneamente interdette a causa delle condizioni critiche e della presenza di ghiaccio.

Nel resto del Centro-Nord, dalle regioni tirreniche alle Marche, nevicate e piogge miste a neve hanno richiesto centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso per alberi caduti e viabilità compromessa. Anche i mezzi spalaneve e spargisale sono stati mobilitati per mantenere aperte le principali arterie di traffico.

Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un graduale allontanamento dell’aria artica verso nord-est. Tuttavia, fino al weekend venti forti e condizioni di freddo persistente manterranno sensazione di gelo anche dopo il rialzo termico.