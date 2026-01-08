The Elder Scrolls Online - stagioni e il programma del 2026

Oggi, ZeniMax Online Studios ha annunciato grandi cambiamenti per The Elder Scrolls Online con l’arrivo delle stagioni, un nuovo modo per vivere l’avventura e ottenere ricompense. Ognuna avrà un tema ben preciso e durerà 3 mesi, a partire dalla stagione zero Dawn and Dusk che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 2 aprile 2026. Tutti i nuovi contenuti di gameplay inclusi nelle stagioni, siano essi zone, dungeon, storie, sistemi, classi o rami di abilità, saranno gratuiti per chiunque abbia il gioco base, permettendo così a ogni giocatore di ESO di scoprire le nuove funzioni di Tamriel senza costi aggiuntivi e contemporaneamente, insieme agli altri.

Guarda The Elder Scrolls Online - 2026 Reveal -

https://www.youtube.com/watch?v=j3KEv1KkCZM

Cosa contiene una stagione?Anche se i contenuti e le dimensioni cambieranno per ogni stagione, i giocatori possono aspettarsi ricompense, avventure e modi di giocare sempre nuovi. Una stagione può racchiudere zone, storie, classi, rami d’abilità, sistemi, miglioramenti generali e alle prestazioni, tutto completamente gratuito per chiunque possegga ESO. I Tamriel Tome introducono una nuova esperienza simile al Battle Pass per ogni stagione, con ricompense gratuite per tutti e altre opzionali a pagamento per chi vuole sbloccarne ancora di più. Stagione zero Dawn and DuskLa stagione zero Dawn and Dusk, la prima del suo genere, arriverà per tutti in contemporanea su PC e console (altra novità per ESO) il 2 aprile 2026 e si chiuderà l’8 luglio 2026. Introdurrà un nuovo tipo di esperienza con l’Event Zone Night Market, un’area nel regno dell’Oblivion di Fargrave che rimarrà disponibile per sette settimane. I giocatori potranno scegliere una fra tre fazioni uniche, mettendosi a disposizione per un torneo di scontri PvE impegnativi. Night Market, la prima delle Event Zone di ESO, porterà con sé storie, personaggi, missioni e una nuova casa di gioco ottenibile. Nonostante la loro disponibilità a tempo limitato, le Event Zone come Night Market torneranno nel corso delle stagioni successive e permetteranno ai giocatori di scegliere una fazione diversa per esplorare i contenuti in modi sempre nuovi.Miglioramenti all’esperienza dei giocatoriLa stagione zero (e l’aggiornamento 49 in arrivo il 9 marzo) includerà il primo ventaglio di miglioramenti generali, sviluppati da un nuovo team interno dedicato. Specializzato nel trovare, valutare e risolvere punti problematici, questo team è stato fondato per dare ascolto ad alcune delle richieste più annose dei giocatori. La prima serie di modifiche comprende la possibilità di riassegnare abilità e attributi direttamente dall’interfaccia senza alcun costo, tempi più rapidi per le abilità di equitazione, limiti per l’arredamento più permissivi per almeno la metà delle case e tanto altro.Combattimento e aggiornamento delle classiL’aggiornamento 49 e la stagione zero continueranno a correggere e rafforzare l’esperienza di combattimento di ESO, a partire dall’implementazione di cambiamenti e migliorie per la classe Dragonknight. Tra questi ci sono modifiche grafiche per molte delle abilità e una rivisitazione dei rami principali. È previsto anche un rinnovamento visivo per il ramo d’abilità delle armi a due mani e, in misura maggiore e in una fase più avanzata della stagione, per il Werewolf, anche con l’aggiunta del richiestissimo modello femminile. Novità per PvP e PvENel corso della stagione zero, ESO integrerà due grandi novità che sono richieste da tempo, soprattutto dai giocatori più esperti. La difficoltà Challenge è il primo passo di un nuovo sistema che permette ai giocatori di scegliere una versione più ostica e gratificante dei contenuti che già conoscono e apprezzano. Inoltre, il sistema di progressione del PvP di Vengeance permetterà di salire di rango e ottenere nuove ricompense e anche abilità passive uniche.Stagioni successiveLa stagione zero rappresenta la base di quelle a venire e di tutte le fantastiche funzioni che introdurranno. Di seguito puoi vedere un’anteprima dei contenuti pianificati per il 2026, tra cui una serie di missioni di Thieves Guild, il ritorno di Sheogorath, una missione Trial di fine gioco, dei dungeon in solitaria e un nuovissimo evento in mare aperto. Tieni però presente che il programma è soggetto a modifiche nel corso dello sviluppo.

