COSORI ICONIC Single arriva in Italia

La friggitrice ad aria in acciaio inossidabile che definisce un nuovo standard in termini di design e prestazioni

COSORI, brand specializzato in piccoli elettrodomestici da cucina, presenta COSORI ICONIC Single, una nuova generazione di friggitrici ad aria che eleva design, tecnologia e funzionalità nella cucina di tutti i giorni a un livello senza precedenti. Il modello combina un design minimalista in acciaio inossidabile con una tecnologia del flusso d'aria calda di ultima generazione e superfici a contatto con gli alimenti con rivestimento ceramico senza PFAS, per una cucina più sana, senza compromessi e senza rinunciare alle prestazioni.

COSORI ICONIC Single è caratterizzata da un rivestimento in acciaio inossidabile di alta qualità, progettato per garantire la massima igiene sia internamente che esternamente. Questa scelta di materiale non solo facilita la pulizia, ma favorisce anche la disperisione degli odori, contribuendo a un uso prolungato nel tempo. Tutte le superfici a contatto con gli alimenti sono prive di PFAS.

Dal punto di vista tecnologico, ICONIC Single è dotata di un motore a corrente continua ad alte prestazioni e di un innovativo sistema del flusso d'aria calda con cinque velocità della ventola e molteplici funzioni di cottura. La combinazione di una diffusione precisa del calore e di un pannello di controllo avanzato consente di ottenere cibi ben cotti e croccanti, garantendo maggiore efficienza e tempi di cottura ridotti. Grazie all'app VeSync gli utenti non solo possono esplorare più di 90 ricette e consigli pratici, ma possono anche personalizzare le impostazioni con la nuova modalità Chef e controllare comodamente da remoto il processo di cottura.

Progettata per durare nel tempo, ICONIC™ Single è dotata di un pannello di controllo touch in vetro temperato, offre una capienza generosa di 6,2 litri e una garanzia limitata di 5 anni[1], tra le migliori del settore. Inoltre, è incluso un ricettario sviluppato in esclusiva da chef e nutrizionisti per completare l'esperienza culinaria e lasciarsi ispirare con nuove idee.

Lancio sul mercato italiano e disponibilità: Da oggi, 7 gennaio 2026, COSORI ICONIC

Single è ufficialmente disponibile in Italia. I consumatori possono ora acquistare la friggitrice ad aria premium su Amazon.it, al prezzo al pubblico consigliato di 249,00 €. La disponibilità attraverso altri canali di vendita verrà ampliata in futuro.

COSORI ICONIC Single in sintesi:

Sei programmi diversi (frittura ad aria, cottura al forno, lievitazione, disidratazione, mantenimento in caldo)