Neve inattesa a Siena, risveglio imbiancato per la città del Palio
Una nevicata improvvisa ha interessato Siena nelle prime ore del giorno, coprendo il centro storico e le vie principali. L’amministrazione ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione alle condizioni stradali.
Una copiosa e imprevista nevicata ha ricoperto Siena nelle prime ore della giornata, trasformando il centro storico e le principali arterie urbane in un paesaggio completamente innevato. Le precipitazioni, non annunciate dalle previsioni, hanno richiesto un intervento immediato delle strutture comunali.
L’amministrazione cittadina ha invitato i residenti a ridurre al minimo gli spostamenti in auto, raccomandando la massima prudenza alla guida e l’utilizzo di dispositivi supplementari di aderenza, come catene o pneumatici invernali da tenere a bordo.
A causa della neve e della successiva formazione di ghiaccio sul manto stradale, per l’intera giornata è stata disposta la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, senza distinzione di ordine o grado.
Il provvedimento riguarda anche i centri diurni e di socializzazione dedicati ad anziani e persone con disabilità, oltre al campo scuola “Renzo Corsi” situato in viale Avignone, sospendendo temporaneamente ogni attività.
La decisione, adottata per contenere i rischi legati alla circolazione e alla mobilità urbana, tiene conto delle possibili difficoltà per i cittadini ma mira a prevenire situazioni critiche, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.
Al momento non si segnalano emergenze rilevanti, anche se in alcune zone il traffico risulta rallentato dalla presenza di autobus rimasti intraversati sulla carreggiata, privi di adeguati sistemi di aderenza.
Fin dalle prime fasi della precipitazione sono entrati in azione gli operai comunali insieme agli operatori della Protezione Civile, con un dispiegamento di circa quaranta addetti impegnati su tutto il territorio cittadino.
Le operazioni comprendono l’utilizzo di cinque spargisale su mezzi di piccole dimensioni, cinque veicoli più grandi dotati di lama e spargisale, oltre a due mezzi supplementari con operatori esterni, destinati alla messa in sicurezza delle strade principali e secondarie.
Per contrastare e prevenire la formazione di ghiaccio vengono distribuiti diversi quintali di sale, mentre è stata attivata anche la Polizia Locale per il coordinamento della viabilità e il monitoraggio delle situazioni più delicate.