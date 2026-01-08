Neve inattesa a Siena, risveglio imbiancato per la città del Palio

Una nevicata improvvisa ha interessato Siena nelle prime ore del giorno, coprendo il centro storico e le vie principali. L’amministrazione ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione alle condizioni stradali.