RAZER NUOVO ECOSISTEMA GAMING AI

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha presentato al CES la sua esposizione più audace di sempre: concept visionari, nuovi prodotti e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che gettano le basi per un ecosistema gaming AI completo.

Tra i protagonisti di quest’anno figurano Project AVA, companion AI da scrivania animato ed evoluzione del pluripremiato coach esport AI di Razer, e Project Motoko, l’headset AI indossabile di nuova generazione dell’azienda, powered by Snapdragon.

L’azienda introduce inoltre una suite completa di strumenti di sviluppo AI, tra cui Razer Forge AI Developer Workstation, la workstation scalabile per i progetti AI più esigenti, e Razer AIKit open source per flussi di lavoro AI locali a bassa latenza. In parallelo, Razer collabora con Tenstorrent per il lancio di un acceleratore AI compatto, offrendo agli sviluppatori un sistema di elaborazione modulare, portatile e di classe desktop.

Per il gaming da salotto, ecco Razer Wolverine V3 Bluetooth®. Sviluppato in collaborazione con LG, è il controller wireless più veloce al mondo[1], pensato per un’esperienza di cloud gaming senza interruzioni sul grande schermo.

Completano l’offerta Project Madison, concept di sedia immersiva multisensoriale, e Razer Iskur V2 NewGen, ora ottimizzata per sessioni di gaming più fresche e confortevoli.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui giochiamo, ci connettiamo e interagiamo con la tecnologia”, ha dichiarato Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer”. “La nostra espansione nell’ambito dei dispositivi indossabili, le collaborazioni strategiche e l’innovazione open source riflettono la visione di costruire un ecosistema gaming basato sull’AI con applicazioni nel settore e oltre. Il CES 2026 segna un momento fondamentale in questo percorso e invitiamo la comunità tech globale a unirsi a noi per plasmare il futuro”.