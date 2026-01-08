Graduatoria Medicina 2026: oggi l'esito del semestre filtro e l'assegnazione delle sedi

Oggi sarà pubblicata la graduatoria nazionale di Medicina 2026, con l'esito del semestre filtro e l'assegnazione delle sedi. Gli studenti potranno consultare la propria posizione sul portale Universitaly.

Oggi, 8 gennaio 2026, è prevista la pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso a Medicina, dopo le prove del semestre filtro svolte tra novembre e dicembre.

Gli studenti potranno verificare la propria posizione tramite il portale Universitaly: per ogni candidato sarà indicata anche la sede assegnata in base al punteggio e ai posti disponibili.

Gli idonei risultano 22.500, cioè coloro che hanno superato almeno un esame, a fronte di 17.278 posti disponibili. La graduatoria è unica e articolata in nove sezioni; secondo le indicazioni diffuse, nessun posto dei circa 24mila complessivi dovrebbe rimanere inutilizzato.

Nel calcolo del punteggio finale contano soltanto i voti pari o superiori a 18/30: le valutazioni insufficienti non concorrono alla definizione del punteggio utile per l’inserimento in graduatoria.

Rientrano gli studenti con sufficienze “dirette”, “reintegrate” e anche quelli con crediti da recuperare. Per chi ha accumulato un debito formativo, saranno gli atenei a predisporre e gestire le prove di recupero necessarie a completare i crediti formativi universitari.