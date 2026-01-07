Simon Yates annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico

Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha annunciato il ritiro dal ciclismo professionistico con effetto immediato. Il 33enne britannico, con oltre dieci anni di carriera, ha comunicato la propria decisione alla vigilia della stagione 2026.

Simon Yates, il ciclista britannico trionfatore dell’ultimo Giro d’Italia, ha deciso di porre fine alla propria carriera agonistica con effetto immediato, sorprendendo l’intero movimento del ciclismo internazionale proprio alla vigilia della stagione 2026.

Il 33enne di Bury, la cui esperienza nel professionismo si estende per oltre un decennio, ha comunicato la propria scelta di ritirarsi attraverso un messaggio diffuso con il supporto del team Visma-Lease a Bike, formazione con cui aveva ancora un contratto in corso per l’anno appena iniziato.

Nel suo annuncio Yates ha sottolineato di aver riflettuto a lungo prima di arrivare a questa decisione, definendola il momento giusto per staccarsi dalle corse e voltare pagina dopo numerose stagioni nel World Tour.

La carriera di Yates è costellata di successi di rilievo: oltre alla vittoria assoluta al Giro d’Italia 2025, ha conquistato la Vuelta a España nel 2018 e ottenuto tappe in tutti e tre i Grand Tour, incluso il Tour de France.

I risultati del britannico comprendono anche affermazioni in competizioni di prestigio come la Tirreno-Adriatico e il Paris-Nice, oltre a piazzamenti di grande spessore nelle classifiche generali delle grandi corse a tappe.

Yates, noto per le sue doti di scalatore e corridore completo, ha fatto parte del circuito professionistico dal 2014 e nel corso della sua esperienza ha dimostrato costanza di rendimento sia in salita sia nelle prove più lunghe del calendario internazionale.

La notizia del ritiro arriva a pochi giorni dall’inizio ufficiale del calendario agonistico 2026, lasciando spazio a numerose riflessioni sul futuro del rider britannico e sul ruolo che potrà ricoprire nell’ambito dello sport una volta conclusa l’attività di corridore.