Uomini e Donne anticipazioni puntate dal 7 al 9 gennaio
La programmazione di Uomini e Donne torna su Canale 5 dopo la pausa natalizia con episodi in onda dal 7 al 9 gennaio nel classico slot pomeridiano. Le nuove registrazioni promettono discussioni accese e svolte nelle dinamiche sia del trono classico sia di quello over, con confronti tra protagonisti e momenti di tensione tra corteggiatori e tronisti.
Nel trono classico la tronista Sara Gaudenzi arriva a un punto di frizione con Marco Veneselli. Sara, pur interessata a continuare la conoscenza, critica l’atteggiamento troppo introverso e autocentrato di Marco e gli lancia un ultimatum, chiedendo un cambio di atteggiamento se vuole proseguire nel suo percorso.
Non mancano anche altri scontri nel cast: nel gruppo di Ciro emergono tensioni evidenti tra le corteggiatrici Elisa e Alessia (nota come Ale), finendo per animare lo studio con un acceso confronto. Ciro ribadisce l’intenzione di non voler farsi dettare scelte e di proseguire la conoscenza con tutte le ragazze senza forzature.
Sul fronte del trono over, la dama torinese Gemma Galgani vive un nuovo momento difficile. Dopo la chiusura con Magda, Mario Lenti sorprende Gemma baciando un’altra dama, Maria G., spezzando le speranze di un riavvicinamento tra lui e la Galgani.
Un’altra protagonista del trono over, Sabrina Zago, affronta critiche in studio dopo aver raccontato di aver trascorso la notte con Carlo e di voler concedersi tempo per riflettere sui suoi sentimenti, scatenando la reazione delle opinioniste e il momento di commozione in diretta.
Nel parterre maschile, Edoardo si trova al centro di una complicata situazione sentimentale: pur portando avanti un’interazione con Paola e Sabrina C., il suo interesse verso Lucia, che lo ha rifiutato, mette in discussione l’equilibrio delle sue frequentazioni.