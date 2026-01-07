Crans-Montana, funerali di Riccardo Minghetti: la madre, Più di tutto mi mancherà lui

A Roma, nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, si sono svolti i funerali di Riccardo Minghetti, il giovane di 16 anni scomparso nella tragica notte di Capodanno a Crans-Montana. La madre ha espresso il suo dolore con parole di affetto.

La basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur a Roma è stata teatro dell’ultimo saluto a Riccardo Minghetti, il giovane romano di 16 anni che ha perso la vita nella tragedia del locale Le Constellation a Crans-Montana nella notte di Capodanno. La madre di Riccardo, uscendo dalla chiesa, ha pronunciato parole cariche di dolore: “Più di tutto mi mancherà lui”, ricordando con affetto l’ultimo gesto affettuoso del figlio prima della tragedia.

Riccardo, studente del liceo scientifico di Roma, era tra le vittime italiane dell’incendio che ha sconvolto la località svizzera. La sua comunità scolastica, insieme a compagni e amici, si è raccolta per rendergli omaggio, con lezioni sospese in segno di partecipazione e un minuto di silenzio nelle scuole italiane.

La celebrazione dei funerali si è svolta in un clima di profonda commozione, con numerosi giovani e familiari presenti per stringersi attorno alla famiglia Minghetti. Sulla bara sono stati deposti fiori bianchi e ricordi personali, mentre i presenti hanno ascoltato le testimonianze di chi ha conosciuto Riccardo come un ragazzo gentile e generoso.

I genitori di Riccardo avevano già raccontato nei giorni precedenti all’addio l’ultimo momento trascorso con il figlio, riemergendo tra le emozioni del telefono dalla seggiovia e gli auguri di buon anno pochi istanti prima dello scoppio dell’incendio.

La tragedia di Crans-Montana ha colpito profondamente intere comunità italiane e svizzere, con decine di vittime e numerosi feriti. Le esequie di Riccardo si inscrivono nella serie di addii alle giovani vite spezzate durante la notte di Capodanno, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e le responsabilità.