Venezuela pronta a cedere tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti

Il Venezuela prevede di consegnare tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti, secondo quanto annunciato dal presidente Trump. La vendita sarà gestita sotto il suo controllo, con i proventi reinvestiti nel paese.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di greggio soggetto a sanzioni, definito “di alta qualità”. Secondo quanto annunciato, il carico verrebbe immesso sul mercato americano e venduto ai prezzi correnti.

Trump ha precisato che la gestione dei proventi della vendita resterà sotto il suo controllo, con l’obiettivo dichiarato di destinarli a beneficio sia dei cittadini venezuelani sia di quelli statunitensi. Il messaggio è stato diffuso attraverso un post su Truth Social.

Nel suo intervento, il presidente ha inoltre riferito di aver incaricato il Segretario all’Energia Chris Wright di dare immediata attuazione al piano. La logistica indicata prevede il trasferimento del petrolio tramite navi cisterna e lo sbarco diretto presso i moli di scarico negli Stati Uniti.