Roma, allarme Dovbyk dopo il gol a Lecce: cambio forzato e timori per un nuovo stop
Durante la gara tra Lecce e Roma, Artem Dovbyk ha segnato un gol deciso, ma nel finale è stato costretto a uscire per un problema muscolare. La squadra resterà in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.
La Roma esce dal “Via del Mare” con una vittoria preziosa contro il Lecce, ma la serata lascia anche un nuovo motivo di preoccupazione: Artem Dovbyk, entrato nella ripresa e subito decisivo, è stato costretto a fermarsi nel finale per un problema muscolare.
La mossa di Gian Piero Gasperini arriva al 60’: fuori Evan Ferguson, autore dell’1-0, dentro l’attaccante ucraino. L’impatto è immediato: al 61’, sugli sviluppi di un corner, Dovbyk trova il tocco giusto in area correggendo verso la porta una conclusione di Niccolò Pisilli che sembrava destinata a spegnersi sul fondo, battendo Wladimiro Falcone.
Quando la partita sembra ormai in controllo, all’85’ arriva il campanello d’allarme: Dovbyk si arresta e chiede il cambio, con l’impressione di un fastidio muscolare che fa temere una ricaduta, anche perché il centravanti era rientrato da poche settimane dopo un lungo infortunio. Al suo posto viene mandato in campo il giovane Alessandro Romano.
Per la Roma, già alle prese con diverse assenze, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente: oltre a Dovbyk, restano fuori elementi come Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi, Leon Bailey e Pierluigi Gollini, riducendo le opzioni a disposizione dello staff in vista dei prossimi impegni.