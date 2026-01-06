Roma, allarme Dovbyk dopo il gol a Lecce: cambio forzato e timori per un nuovo stop

Home / Social News / Roma, allarme Dovbyk dopo il gol a Lecce: cambio forzato e timori per un nuovo stop

Durante la gara tra Lecce e Roma, Artem Dovbyk ha segnato un gol deciso, ma nel finale è stato costretto a uscire per un problema muscolare. La squadra resterà in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.