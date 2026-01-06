Xbox Game Pass gennaio 2026: tutti i nuovi titoli annunciati da Microsoft

A gennaio 2026, Microsoft ha annunciato i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, disponibili su console, PC e cloud. I primi due giochi sono già accessibili agli abbonati.

Microsoft ha svelato i primi videogiochi che entreranno a far parte dell’offerta di Xbox Game Pass nel corso di gennaio 2026, ampliando il catalogo disponibile per gli abbonati su console, PC e cloud.

I primi due giochi sono già accessibili da oggi per gli utenti con abbonamento: si tratta di Brews & Bastards, un frenetico shooter twin-stick con eroi scatenati e demoni da affrontare, e la versione Enhanced di Little Nightmares, con grafica potenziata e supporto per ray tracing.

Leggi anche Xbox Game Pass si rinnova

Dal 7 gennaio arrivano diversi titoli per gli abbonati Game Pass Premium, inclusi Atomfall, il brawler strategico Lost in Random: The Eternal Die, il gioco di carte Rematch e l’edizione Master Crafted di Warhammer 40,000: Space Marine.

Il giorno successivo, l’8 gennaio, gli utenti potranno iniziare a scaricare Final Fantasy sulle piattaforme supportate dal servizio.

Tra le uscite di metà mese, spicca Star Wars Outlaws il 13 gennaio, mentre il 15 gennaio raggiunge Game Pass My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery, pensato per un pubblico più giovane e familiare.

Verso la fine del mese, il 20 gennaio sarà disponibile su Game Pass Ultimate e Game Pass Premium Resident Evil Village, uno dei survival horror più apprezzati, insieme a MIO: Memories in Orbit, titolo caratterizzato da avventure e atmosfere surreali.