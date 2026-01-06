Scuole chiuse a Roma domani: la bufala corre su WhatsApp durante il maltempo

In questa giornata di maltempo a Roma, circola sui social e WhatsApp un messaggio che annuncia la chiusura delle scuole domani. Si tratta di una notizia priva di fondamento, non confermata dalle autorità competenti.

Nel pieno di una giornata segnata dal maltempo, oggi 6 gennaio 2026, nelle chat private e sui social sta circolando con insistenza un messaggio allarmistico che annuncia la sospensione delle lezioni nella Capitale per la giornata successiva. La notizia, rilanciata soprattutto su WhatsApp, parla di scuole chiuse a Roma a causa delle condizioni meteo avverse.

L’informazione non ha alcun fondamento. Nessuna decisione ufficiale è stata presa dall’amministrazione comunale e non risulta emanato alcun atto che disponga la chiusura degli istituti scolastici sul territorio di Roma Capitale.

Ad alimentare la confusione è una presunta ordinanza, diffusa in formato testuale e grafico, attribuita falsamente al sindaco Roberto Gualtieri. Nel documento contraffatto si parla della sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

Si tratta di un contenuto completamente inventato. L’atto non esiste e non è mai stato pubblicato dagli uffici competenti. Di conseguenza, con la conclusione delle vacanze natalizie, domani le scuole di Roma riapriranno regolarmente secondo il calendario previsto.