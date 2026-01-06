Granada CF – Rayo Vallecano: formazioni, quote e pronostici Copa del Rey 6 gennaio 2026
Il 6 gennaio 2026, alle 19:00, si disputa al Los Cármenes di Granada il recupero dei sedicesimi di finale di Copa del Rey tra Granada CF e Rayo Vallecano, due squadre in cerca di continuità nei rispettivi campionati.
Partita di Copa del Rey in programma martedì 6 gennaio 2026 alle ore 19:00 tra Granada CF e Rayo Vallecano, valida per il recupero dei sedicesimi di finale nella coppa nazionale spagnola. Il match si gioca al nuovo stadio Los Cármenes di Granada, dove entrambe le squadre cercano continuità di risultati dopo un periodo altalenante nei rispettivi campionati.
Il Granada arriva a questa sfida con rendimento incostante in campionato, mentre il Rayo Vallecano, attualmente in una categoria superiore, è considerato favorito dai principali bookmaker per il successo esterno. Le statistiche di mercato mostrano che la squadra ospite ha quote di vittoria più basse rispetto ai padroni di casa.
Per quanto riguarda le probabili formazioni, entrambe le compagini dovrebbero schierare i titolari principali con alcune assenze previste in difesa per il Rayo Vallecano, influenzando potenzialmente l’equilibrio in campo. Le scelte tattiche ruoteranno attorno alla solidità difensiva e all’efficacia offensiva di entrambe le squadre.
Le quote 1X2 suggeriscono un match equilibrato con lieve vantaggio per la squadra madrilena, ma con il segno “X” o addirittura un successo interno non da escludere del tutto secondo alcuni modelli predittivi.
I pronostici puntano a una gara combattuta con pochi gol totali: la somma reti inferiore a 2,5 è vista come probabile, riflettendo la natura tattica dell’incontro e la recente forma difensiva delle due squadre.
In termini di storia recente, il Rayo Vallecano ha avuto risultati favorevoli nel confronto diretto contro il Granada nelle ultime stagioni, ma la posta in palio della Copa del Rey può ribaltare i valori in campo rispetto agli scontri di campionato.