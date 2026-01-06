Chi è Alice Pavarotti, figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, e cosa fa oggi

Alice Pavarotti, nata nel 2003 a Bologna, è la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Oggi mantiene un basso profilo pubblico e si dedica alla sua vita privata, lontana dai riflettori.

Alice Pavarotti è l’ultima figlia del celebre tenore italiano Luciano Pavarotti, nata il 13 gennaio 2003 a Bologna dal legame con Nicoletta Mantovani, sua seconda moglie e storica assistente personale. Il parto fu segnato da un gemello, Riccardo, purtroppo deceduto alla nascita, mentre Alice sopravvisse nonostante la prematurità.

Quando Pavarotti morì nel 2007 a causa di un cancro al pancreas, Alice aveva solo quattro anni e i ricordi dell’infanzia accanto al padre si concentrano su momenti domestici e familiari più che sulle grandi platee liriche.

Risentendo dell’importanza di proteggere la sua privacy, Alice ha sempre mostrato un profilo riservato lontano dai riflettori, pur essendo figlia di una delle voci più celebri del XX secolo. La sua crescita è stata raccontata anche dalla madre, che ha ricordato destini condivisi e affetto paterno intenso nonostante il breve tempo trascorso insieme.

Sul piano personale e professionale, Alice ha perseguito un percorso di studi serio: ha frequentato l’Università di Bologna e si è laureata in Sviluppo e cooperazione internazionale nel 2024, dimostrando interesse per temi sociali e culturali.

Negli anni più recenti ha intrapreso un’attività legata al mondo dell’informazione, collaborando con testate bolognesi occupandosi di spettacoli e attualità, e preferendo raccontare la realtà attraverso la parola scritta piuttosto che la fama dovuta al cognome.

Alice ha parlato più volte della propria identità con equilibrio e consapevolezza: pur riconoscendo il peso di crescere sotto l’ombra di un genitore leggendario, ha sottolineato come la riservatezza e il rispetto per la propria storia familiare siano per lei fondamentali, mantenendo un legame affettivo con il padre anche attraverso i ricordi di infanzia.