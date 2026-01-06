Maltempo a Roma: Aniene fuori dall'alveo a Ponte Mammolo, scatta l'evacuazione preventiva

A causa delle intense piogge, l’Aniene è esondato a Ponte Mammolo, portando all’evacuazione preventiva di alcune persone. La situazione rimane sotto osservazione e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato l’esondazione dell’Aniene in zona Ponte Mammolo. L’acqua ha superato gli argini nelle prime ore del mattino, con un innalzamento rapido del livello del fiume che ha reso necessario l’allontanamento di alcune persone presenti nell’area, non direttamente a ridosso delle abitazioni.

Le autorità hanno disposto l’evacuazione precauzionale di una famiglia e avviato controlli costanti sui punti più sensibili. In particolare, l’attenzione è rivolta al fosso di Pratolungo, che scorre sotto la Tiburtina, dove l’eventuale formazione di una risacca potrebbe causare allagamenti della carreggiata.

Secondo i dati raccolti, la quantità di pioggia caduta nelle ultime 48 ore ha già superato il totale medio registrato nell’intero mese di gennaio. La rete di drenaggio urbana sta reggendo senza criticità gravi, mentre i municipi IV, V e VI risultano tra i più interessati dagli effetti del maltempo.

La macchina operativa del Comune e dei vigili del fuoco è attiva senza interruzioni dalla giornata di domenica. Le previsioni indicano un progressivo esaurimento della perturbazione entro la serata, con il monitoraggio che resta attivo su tutti i fronti più esposti.