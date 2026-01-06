Truffa del Cup: attenzione agli SMS che invitano a richiamare numeri a pagamento

Attenzione alla truffa del Cup: ricevete SMS che simulano comunicazioni ufficiali, invitando a chiamare numeri a pagamento. Non rispondete e non condividete dati personali. Verificate sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti.

Sta circolando nuovamente una truffa del Cup basata sull’invio di messaggi di testo che simulano comunicazioni ufficiali. L’SMS segnala presunte “importanti comunicazioni” e invita a contattare con urgenza un numero telefonico indicato nel testo, facendo leva su toni formali e sull’apparente autorevolezza del messaggio.

Il contenuto arriva da numeri di cellulare sconosciuti e utilizza una formulazione che richiama il linguaggio amministrativo, citando il Centro unico di prenotazione e spingendo il destinatario a richiamare rapidamente. Il riferimento a pratiche sanitarie può risultare particolarmente credibile per chi ha avuto recenti contatti con strutture ospedaliere o per persone anziane, più esposte a questo tipo di raggiro.

Leggi anche Chiara Ferragni in aula a Milano: nuova udienza sul caso Pandoro e accuse di truffa aggravata

In realtà si tratta di un raggiro telefonico: i messaggi non provengono da aziende sanitarie né da enti del servizio sanitario. I numeri indicati, spesso riconoscibili perché iniziano con prefissi come 893 o 899, appartengono a linee a tariffazione speciale e comportano costi elevati non inclusi nel piano del proprio operatore.

Diversi enti sanitari hanno diffuso avvisi per mettere in guardia i cittadini, chiarendo che non bisogna richiamare i numeri indicati in questi SMS. Il costo della chiamata viene addebitato separatamente e può risultare molto oneroso, senza che vi sia alcuna reale comunicazione sanitaria da ricevere.