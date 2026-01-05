Alvin Hellerstein, il giudice Usa di 92 anni che presiede il processo a Maduro

Alvin Hellerstein, giudice federale di 92 anni, presiede a New York il processo contro Nicolás Maduro, ex presidente venezuelano. Con una lunga carriera nel sistema giudiziario statunitense, è tra i giudici attivi più anziani del paese.

Alvin Hellerstein è il magistrato federale chiamato a dirigere in New York il procedimento penale contro Nicolás Maduro, l’ex presidente venezuelano trasferito sotto custodia statunitense. Con 92 anni di età, è tra i giudici attivi più longevi nel sistema giudiziario federale degli Stati Uniti.

Nato a New York il 28 dicembre 1933, Hellerstein ha conseguito sia il titolo di Bachelor of Arts sia la laurea in giurisprudenza alla Columbia University, dove ha anche ricoperto incarichi accademici durante gli studi.

Dopo l’università, ha prestato servizio nell’Avvocatura Generale dell’Esercito degli Stati Uniti con il grado di primo tenente prima di intraprendere una lunga carriera nella pratica legale privata.

La sua nomina alla corte federale del Distretto Meridionale di New York risale al 1998, quando l’allora presidente Bill Clinton lo ha scelto per la magistratura. Dal 2011 ricopre lo status di “senior judge”, che non ha limitato la sua attività su casi di alto profilo.

Nel corso della carriera ha gestito procedimenti complessi, tra cui cause civili legate agli attentati dell’11 settembre, controversie finanziarie rilevanti e azioni penali di vasta portata.

Hellerstein appartiene alla tradizione ebraica ortodossa e la sua identità religiosa è nota nella comunità legale ebraica di New York, pur essendo sempre rimasto rigorosamente neutrale nelle sue decisioni in aula.

Il giudice è riconosciuto per un approccio meticoloso alla gestione dei processi, per la scrupolosa attenzione alle procedure e per un equilibrio costante tra osservanza formale della legge e indipendenza dal contesto politico.