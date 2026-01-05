Diana Del Bufalo lascia Moulin Rouge: stop al ruolo di Satine dopo due mesi

Diana Del Bufalo lascia Moulin Rouge! dopo due mesi, motivando la decisione con impegni professionali già assunti. Ha ringraziato il cast e il pubblico per questa esperienza.

Diana Del Bufalo interrompe la sua partecipazione a Moulin Rouge! Il Musical, dove interpretava Satine. La decisione arriva dopo circa due mesi di repliche e serate in tournée.

L’attrice ha comunicato l’uscita di scena con un messaggio sui social, spiegando che la scelta è legata a impegni professionali già fissati in precedenza e incompatibili con la prosecuzione dello spettacolo.

Nel post ha ringraziato il cast e la compagnia per l’esperienza vissuta, salutando i colleghi e augurando buon lavoro per le prossime repliche, che continueranno regolarmente con una nuova interprete al posto della protagonista.

La notizia ha colto di sorpresa una parte del pubblico, che si aspettava di rivederla ancora nel ruolo. La produzione dovrà quindi riorganizzare la presenza in scena della figura centrale della storia.

Nella stessa giornata Diana Del Bufalo è attesa a Torino con Tra sogni e desideri, lo spettacolo del suo tour. Il calendario prevede l’ultima data il 12 gennaio, mentre per il musical si parla di un possibile passaggio a una fase itinerante anche fuori Roma.