SheyTheGay morta a 26 anni: lutto nel cosplay e su Twitch dopo l'annuncio della famiglia

La comunità di cosplay e streaming piange la scomparsa di SheyTheGay, avvenuta il 25 dicembre a 26 anni. La famiglia ha comunicato la notizia sui social, ricordando il suo contributo nel mondo digitale e tra i creator online.

La community del cosplay e dei creator online piange SheyTheGay, scomparsa improvvisamente a 26 anni. La morte è avvenuta il 25 dicembre e la conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali, a nome della famiglia.

Negli ultimi anni era diventata un volto riconosciuto tra streaming, convention e contenuti digitali, con un seguito trasversale e una presenza costante anche nelle community LGBTQIA. La notizia ha generato in poche ore una lunga scia di tributi e messaggi di affetto, tra incredulità e dolore.

La sua crescita era stata recentemente segnata da un traguardo importante: la candidatura ai Fan Awards degli AVN Awards 2026 nella categoria dedicata alla cosplayer preferita. I vincitori dovranno essere annunciati nelle prossime settimane durante l’AVN Expo.

Tra i primi omaggi pubblici è arrivato quello della performer Gigi Sweets, che ha raccolto il cordoglio di diversi creator e colleghi, citando anche Ahqua Marine, Ronnie Bunni Black e Pomma. Nei messaggi condivisi in rete, Shey viene ricordata come una figura capace di unire creatività e senso di comunità, lasciando un segno personale in chi l’ha conosciuta.

Secondo quanto riportato nei ricordi circolati in queste ore, aveva passioni che andavano oltre i costumi: amava la fotografia, il disegno e i videogiochi, oltre ai viaggi e ai momenti con gli amici. Tratti che, per molti, spiegano l’energia con cui riusciva a costruire legami anche a distanza.

Originaria di Little Falls, nello Stato di New York, si chiamava Shana. Aveva studiato media, comunicazione e fotografia al Monroe Community College, un percorso che si rifletteva nel modo in cui curava set, scatti e presentazione dei personaggi, con attenzione ai dettagli e all’immagine.

L’annuncio della scomparsa è stato accompagnato da parole che ne descrivono il carattere e l’impatto umano: una ragazza considerata divertente, talentuosa e gentile, capace di trasmettere affetto e positività. Il post è stato pubblicato insieme a una galleria di immagini in costume e a foto dei suoi gatti.

Sotto l’ultimo aggiornamento sono comparsi centinaia di commenti, tra cui quelli di follower e colleghi che l’hanno definita un punto di riferimento e un’icona per la community. Anche la cosplayer Pomma Granate ha espresso pubblicamente il proprio dolore, invitando a ricordarla e celebrarne il percorso nel modo più rispettoso possibile.