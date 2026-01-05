Me ne vado. Samira Lui chiarisce i rumors su Sanremo 2026 e il siparietto con Gerry Scotti svela i suoi piani

Samira Lui chiarisce in diretta che al momento non parteciperà a Sanremo 2026, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. La sua risposta è arrivata durante una puntata televisiva, mettendo fine alle speculazioni.

Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato al Festival, ma Samira Lui ha scelto di tagliare corto in diretta: niente approdo a Sanremo 2026, almeno per ora. La smentita è arrivata durante una puntata televisiva, con una battuta che ha subito fatto il giro del pubblico.

Il momento è nato nel corso del “triplete”, quando la manche aveva un titolo che sembrava un saluto definitivo. Alla provocazione del conduttore, Samira ha risposto d’istinto con un «me ne vado», innescando l’ironia in studio e aprendo lo spazio per chiarire le voci circolate negli ultimi giorni.

Gerry Scotti, cogliendo l’assist, le ha chiesto apertamente se fosse vero il presunto coinvolgimento al Festival al fianco di Carlo Conti. La replica è stata una battuta secca: non c’entra Sanremo, ha scherzato, “è solo perché ho male ai piedi”. Un modo leggero per chiudere la questione senza alimentare ulteriori interpretazioni.

Il conduttore ha insistito con il sorriso, invitandola a restare dov’è, e Samira ha confermato che continuerà a lavorare accanto a lui. In altre parole, il suo posto resta nello studio di Gerry Scotti, dove negli ultimi mesi si è ritagliata un ruolo sempre più riconoscibile agli occhi degli spettatori.

Anche il calendario televisivo sembra andare nella stessa direzione: il quiz dovrebbe proseguire regolarmente su Canale 5 tra il 24 e il 28 febbraio, quindi anche nei giorni in cui andrà in scena il Festival. Un dettaglio che rafforza l’idea di una continuità, almeno nel breve periodo, con La Ruota della Fortuna.

Nei giorni scorsi, intanto, si era parlato anche di cautela interna rispetto a un eventuale “salto” verso la Rai: Pier Silvio Berlusconi avrebbe invitato a non forzare scelte affrettate, precisando che non risulterebbero richieste ufficiali. La stessa Samira, in una dichiarazione recente, aveva ribadito che oggi la sua priorità professionale è il programma che sta conducendo.

Concentrata su questa fase della carriera, la conduttrice ha raccontato anche di aver messo in pausa alcuni progetti personali: le nozze con il compagno Luigi Punzo non sarebbero imminenti, perché prima vuole costruire basi più stabili, a partire da casa e lavoro, rimandando a dopo matrimonio e figli.