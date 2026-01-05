Ogni promessa è debito, commedia teatrale di Vincenzo Salemme in prima serata Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21:30, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, va in scena “Ogni promessa è debito”, commedia di Vincenzo Salemme che unisce comicità e riflessioni sul valore delle promesse, con protagonista Benedetto Croce e la sua pizzeria a Bacoli.

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026 a partire dalle 21:30, Rai 1 trasmette in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli lo spettacolo teatrale “Ogni promessa è debito”, opera recente di Vincenzo Salemme che unisce comicità surreale e riflessioni sul valore delle promesse.

La commedia racconta le vicende di Benedetto Croce, un uomo semplice proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli, la cui vita prende una piega inaspettata dopo un incidente in barca con i figli e un cameriere. Nell’incoscienza causata da un colpo alla testa, Benedetto trasmette via radio un SOS alla patrona del suo paese, promettendo in cambio di salvarsi di donare la cifra precisa di 5.557.382 euro e 60 centesimi — una promessa assurda che nessuno riesce a spiegare.

Al suo ritorno a terra, il protagonista non ha memoria né dell’incidente né del voto fatto alla Santa protettrice, ma la notizia della promessa si diffonde rapidamente. La comunità, dal parroco al sindaco, dai familiari alla banca, pretende spiegazioni e pretese su quei soldi che, peraltro, Benedetto non possiede, innescando una serie di equivoci ed esilaranti situazioni.

Salemme non solo interpreta il ruolo principale, ma ha anche scritto e diretto l’opera, portando sul piccolo schermo l’intensità e l’immediatezza del teatro dal vivo, comprese le sue imperfezioni e la partecipazione diretta con il pubblico.

Il cast di “Ogni promessa è debito” è composto da un ensemble di attori teatrali, tra cui Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto. Le scene sono curate da Roberto Crea, i costumi da Francesca Romana Scudiero e le musiche da Antonio Boccia.

Oltre alla trasmissione televisiva, l’evento può essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma digitale gratuita RaiPlay, offrendo così a un pubblico più ampio la possibilità di assistere a questa celebrazione del teatro dal vivo.