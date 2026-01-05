Maduro davanti al giudice: Sono innocente, sono una persona perbene

Nicolas Maduro si è presentato davanti al tribunale di New York, dichiarandosi innocente e definendosi un uomo perbene. Il procedimento giudiziario nei suoi confronti è così ufficialmente avviato.

Alla prima comparizione davanti al tribunale di New York, Nicolas Maduro ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente. Davanti al giudice Alvin K. Hellerstein, il presidente del Venezuela ha affermato di non essere colpevole e di considerarsi un uomo perbene, aprendo così formalmente il procedimento giudiziario a suo carico.

Interrogato sulle proprie generalità, Maduro si è qualificato come capo dello Stato venezuelano e ha sostenuto di essere stato “rapito”. Durante l’udienza si è alzato in piedi e ha iniziato a parlare in spagnolo, nel tentativo di rilasciare una dichiarazione spontanea, subito interrotta dal giudice che lo ha invitato a limitarsi alle risposte richieste.

Leggi anche Maduro catturato a Caracas: Cuba parla di ultima linea di difesa, 32 agenti uccisi

Anche la moglie, Cilia Flores, coinvolta nel procedimento, ha proclamato la propria estraneità ai fatti, definendosi completamente innocente. Entrambi hanno ascoltato lo svolgimento dell’udienza tramite cuffie nere, necessarie per la traduzione simultanea degli interventi in aula.

Maduro si è presentato davanti alla corte indossando una maglietta sopra la tipica divisa arancione dei detenuti. Nel corso del confronto con il giudice, ha dichiarato di avere tra le mani per la prima volta l’atto di incriminazione. Alla proposta di leggerlo ad alta voce, ha preferito esaminarlo personalmente, rispondendo tramite interprete.