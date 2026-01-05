United Cup, Italia-Francia decisiva per la qualificazione: programma, orari e diretta tv

L’Italia affronta la Francia nella United Cup in Australia, in una partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Ecco programma, orari e info sulla diretta tv dell’incontro di martedì 6 gennaio.

L’Italia è chiamata a una sfida cruciale nella United Cup in corso in Australia. Nella giornata di domani, martedì 6 gennaio, la nazionale azzurra affronta la Francia in un confronto che può determinare l’accesso ai quarti di finale del torneo a squadre miste.

Il percorso degli azzurri è iniziato con una sconfitta per 2-1 contro la Svizzera. L’unico punto conquistato è arrivato dal singolare maschile, grazie alla vittoria di Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka. Il risultato complica il cammino nel girone e obbliga l’Italia a puntare su un successo netto contro i francesi.

Per mantenere vive le possibilità di qualificazione, la squadra italiana deve infatti imporsi per 3-0 e attendere poi il confronto con le altre seconde classificate dei gruppi, sperando di rientrare tra le migliori ripescate.

Il confronto tra Italia e Francia, valido come seconda partita del Gruppo C, prenderà il via nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Il programma prevede l’apertura con il singolare maschile, seguito dal singolare femminile e infine dal doppio misto.

Si parte dalle ore 3 con la sfida tra Cobolli e Rinderknech. A seguire, in campo Jasmine Paolini contro Jeanjean. Chiusura affidata al doppio misto, che potrebbe risultare decisivo per il punteggio finale.

Tutti gli incontri della United Cup saranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro su SuperTennis. Le partite saranno disponibili anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX, oltre allo streaming su Tennis Tv.