Elon Musk e Trump insieme a cena, segnali di distensione e sostegno sull'operazione Venezuela

Elon Musk e Donald Trump sono stati fotografati insieme a cena, segnalando un possibile riavvicinamento tra i due. L'incontro, condiviso sui social, suggerisce un tono più disteso nelle relazioni pubbliche di Musk e Trump dopo periodi di tensione.

Un’immagine condivisa sui social ha riacceso l’attenzione sui rapporti tra Elon Musk e Donald Trump. Il fondatore di Tesla e SpaceX si è mostrato a cena con il presidente degli Stati Uniti e con Melania Trump, in un contesto che appare come un chiaro segnale di riavvicinamento dopo mesi di tensioni pubbliche e scambi polemici.

A corredo della foto, Musk ha parlato di una serata piacevole trascorsa con la coppia presidenziale, accompagnando il messaggio con un riferimento ottimistico all’anno 2026. Un tono che sembra archiviare le critiche rivolte in passato all’amministrazione e alla gestione della Casa Bianca.

Durante la campagna elettorale del 2024, Musk aveva avuto un ruolo rilevante nel sostenere Trump, arrivando poi a ricoprire un incarico ufficiale all’interno dell’esecutivo. Alla guida del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa, aveva promosso una linea di forti riduzioni dei costi e interventi incisivi sulla spesa federale.

La sua uscita dall’amministrazione, avvenuta a maggio, aveva segnato un punto di rottura. Musk aveva deciso di tornare a concentrarsi direttamente sulle proprie aziende, in particolare su Tesla, penalizzata dall’esposizione politica del suo fondatore. Da quel momento erano emerse critiche sempre più esplicite nei confronti di Trump.

Tra i principali motivi di scontro, la legge di bilancio soprannominata Big Beautiful Bill, approvata dal Congresso su impulso del presidente. Musk aveva espresso forti perplessità sul provvedimento, sostenendo che avrebbe causato un aumento significativo della spesa pubblica.

Negli ultimi giorni, però, il miliardario aveva già manifestato un cambio di atteggiamento, elogiando l’azione statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura e alla deportazione di Nicolas Maduro. In un commento pubblico aveva parlato di un’opportunità storica per il Paese sudamericano, sottolineando la possibilità di avviare una nuova fase di prosperità.

Musk aveva inoltre descritto come toccanti le celebrazioni di molti venezuelani, interpretate come la fine di un lungo periodo di oppressione. La cena con Trump si inserisce così in una sequenza di segnali che suggeriscono una ricomposizione dei rapporti tra i due.