Critics Choice Awards 2026: tutti i vincitori di cinema e televisione

Ecco i vincitori dei Critics Choice Awards 2026, che premiano le eccellenze nel cinema e nella televisione del 2025. La cerimonia si è tenuta il 4 gennaio al Barker Hangar di Santa Monica.

One Battle After Another, il film di Paul Thomas Anderson, è stato incoronato miglior film alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards, la cerimonia che premia le eccellenze del cinema e della televisione del 2025. La pellicola ha inoltre conquistato i riconoscimenti per miglior regia e miglior sceneggiatura adattata.

La serata si è svolta il 4 gennaio 2026 al Barker Hangar di Santa Monica, in California, con la conduzione di Chelsea Handler per il quarto anno consecutivo. Oltre alla competizione cinematografica, i premi hanno coperto una vasta gamma di categorie televisive, segnando l’inizio ufficiale della stagione dei grandi riconoscimenti hollywoodiani.

Tra i protagonisti della notte, Timothée Chalamet ha raccolto il premio come miglior attore per il suo ruolo in Marty Supreme, mentre Jessie Buckley ha ottenuto il riconoscimento come miglior attrice protagonista grazie alla sua interpretazione in Hamnet.

Il film Sinners, che guidava le nomination con 17 candidature, ha ottenuto diversi premi, tra cui miglior sceneggiatura originale e miglior punteggiatura musicale, contribuendo a una delle serate più competitive degli ultimi anni.

In categorie tecniche e di ensemble, la produzione di Frankenstein si è distinta con premi per design e costumi, mentre altre opere come Train Dreams e Avatar: Fire and Ash hanno vinto nelle rispettive sezioni di cinematografia e effetti visivi.

Nel campo della televisione, la miniserie Adolescence ha dominato vincendo più premi, tra cui miglior miniserie limitata e riconoscimenti per le interpretazioni di alcuni membri del cast. Nel frattempo, The Pitt e The Studio si sono affermate rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior commedia.

Altri riconoscimenti attoriali hanno incluso il migliore attore non protagonista a Jacob Elordi per Frankenstein e il premio di miglior attrice non protagonista ad Amy Madigan per il film Weapons. Il giovane Miles Caton è stato premiato come miglior attore/attrice giovane per la sua performance in Sinners.