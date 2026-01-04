Strade Italiane, Weekend Nero: Sette morti e feriti gravi in diversi incidenti

Tra sabato e domenica, le strade italiane hanno registrato sette decessi e diversi feriti gravi in vari incidenti, con un episodio particolarmente grave a Tor San Lorenzo, Roma. La situazione evidenzia ancora una volta le sfide sulla sicurezza stradale.

Tra sabato e domenica le strade italiane hanno registrato un bilancio pesantissimo: sette persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite in modo serio in una serie di incidenti avvenuti in diverse regioni, con episodi ravvicinati che hanno riacceso l’allarme sulla sicurezza.

L’impatto più grave si è verificato nell’area di Tor San Lorenzo, a Roma, nella tarda serata di sabato. Secondo una prima ricostruzione, un sorpasso affrontato in curva avrebbe portato una Nissan a scontrarsi frontalmente con un’Alfa Romeo. Nello schianto sono morti Antonio Arminio, 37 anni, e due coniugi che viaggiavano sull’altra vettura: Giovanni Rossi, 70 anni, e Rita Di Napoli, 63 anni.

Il figlio 32enne della coppia, presente nell’auto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le verifiche sulla dinamica proseguono per chiarire con precisione la sequenza dei movimenti e le condizioni della strada nel momento dell’urto.

Domenica mattina un altro dramma si è consumato a Triggiano, in provincia di Bari, su una strada chiusa al traffico. Due giovani, un 17enne e un 18enne, sono morti: le vittime sono il conducente di una moto e un pedone loro amico, travolto durante l’accaduto. Un’altra persona, passeggero del mezzo, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso.

Dagli accertamenti iniziali sarebbe emerso che i ragazzi stavano provando la moto, con l’ipotesi che si trattasse di un test legato a un acquisto. Sul posto erano presenti anche altri amici con moto e scooter, elemento che potrebbe aiutare a ricostruire i momenti immediatamente precedenti all’impatto.

In Puglia, all’alba, un ulteriore incidente si è verificato nel Leccese, lungo la strada tra Salice Salentino e Carmiano: David Simone, 24 anni, è morto dopo che l’auto su cui viaggiava, una BMW Serie 3, è uscita di strada per cause ancora da definire. Un 21enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il settimo decesso è avvenuto in Valtellina, a Ponte in Valtellina: un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo che la sua auto, affrontando una semicurva, è sbandata e si è ribaltata. Non è escluso che all’origine dell’uscita di strada possa esserci stato un malore improvviso.