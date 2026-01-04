Soltero è Ovunque: Origine e ascesa della canzone Virale su TikTok in Italia

Soltero sta conquistando l’Italia, diventando un fenomeno virale su TikTok. Con oltre 6.800 video, la canzone ha trasformato un brano già pubblicato in uno dei trend più riconoscibili dell'inizio 2026.

Da settimane rimbalza tra video, duet e trend: Soltero è diventata una delle canzoni più riconoscibili del momento in Italia, spinta dalla forza di TikTok e da un effetto valanga che ha trasformato un brano già pubblicato in un tormentone di inizio 2026.

Il segnale più chiaro della sua esplosione è nei numeri: la traccia è stata utilizzata in oltre 6.800 video su TikTok e, nello stesso periodo, ha raggiunto la vetta della classifica “Viral 50 Italia” su Spotify, una graduatoria che fotografa le canzoni che stanno circolando di più online.

Dietro Soltero c’è Leonardo De Andreis, artista emergente originario di Pomezia. Il suo nome non è nuovo a chi segue la televisione musicale: nel 2018 era arrivato in finale a Sanremo Young, ma dopo quell’esperienza era rimasto lontano dai grandi riflettori.

Il brano, però, non è una novità dell’ultima settimana: risulta pubblicato a fine 2024 e ha iniziato a muoversi con maggiore intensità verso la fine del 2025, quando alcuni contenuti hanno cominciato a riutilizzarlo con costanza. Da lì, la canzone ha guadagnato trazione grazie a clip ripetute, format imitabili e un ritornello facilmente memorizzabile.

A dare ulteriore spinta alla diffusione hanno contribuito anche ricondivisioni e citazioni da parte di nomi noti della scena musicale e social, tra cui Tedua, Sarah Toscano, Alfa e Samuraijay. In questi casi basta spesso un passaggio “alto” per far partire una seconda ondata di video, con utenti che replicano il trend o lo adattano a situazioni personali.

Il caso Soltero mostra ancora una volta come funziona la viralità: una canzone può restare in secondo piano per mesi e poi tornare in primo piano quando incontra il formato giusto e una platea pronta a farla propria. Il risultato è un brano che oggi si trova ovunque: nelle storie, nei reel, nei video brevi e nelle playlist dedicate alle tendenze.