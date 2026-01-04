Gerry Scotti provoca Samira Lui su Sanremo: lei smentisce in diretta

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna del 3 gennaio, Gerry Scotti ha sollevato il tema della possibile partecipazione di Samira Lui a Sanremo 2026, chiedendole direttamente se fosse in procinto di partecipare. Lei ha smentito in diretta.

Gerry Scotti durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 3 gennaio ha sollevato davanti alle telecamere uno dei topic più discussi nelle ultime settimane: se Samira Lui sia destinata al palco del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti.

Nel corso della trasmissione, il conduttore ha chiesto esplicitamente alla co-conduttrice se fosse in procinto di partecipare alla celebre kermesse canora. La reazione di Samira ha sorpreso pubblico e spettatori: ha respinto con decisione queste ipotesi, affermando che per lei co-condurre il quiz con Scotti è già un’esperienza paragonabile al Festival stesso.

Leggi anche Samira Lui: dal concerto di Siena al ruolo da protagonista, il suo nome torna legato a Sanremo

La replica netto di Samira ha smorzato le speculazioni che circolavano da settimane sui media e sui social, mettendo fine alle illazioni su un suo possibile impegno sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti.

Negli ultimi giorni anche alcune dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi avevano contribuito al dibattito, con l’amministratore delegato che aveva suggerito a Samira di essere cauta rispetto a una mossa così importante nella sua carriera televisiva.

Oltre a questa vicenda legata a Sanremo, Samira Lui è al centro dell’attenzione per la sua crescente popolarità in tv, che ha attirato anche commenti critici sul suo aspetto fisico, ai quali ha risposto con ironia e schiettezza.