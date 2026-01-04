Brignone verso Milano Cortina 2026: primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio

Federica Brignone ha ripreso l’allenamento con il team in Val di Fassa, segnando un passo importante nel percorso verso Milano Cortina 2026, dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio.

Il percorso che porta a Milano Cortina 2026 entra in una fase concreta per Federica Brignone. La campionessa dello sci alpino azzurro ha ripreso ad allenarsi insieme alle compagne di squadra, segnando un passaggio simbolico e operativo nel recupero dopo il grave infortunio al ginocchio.

L’allenamento si è svolto in Val di Fassa, dove Brignone è tornata a condividere la preparazione con il gruppo a distanza di nove mesi dall’operazione. Le immagini diffuse mostrano un’atleta sorridente, concentrata e già immersa nel clima di lavoro quotidiano, segnale di una condizione fisica e mentale in progressiva crescita.

Il rientro in squadra rappresenta una tappa chiave nel programma di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali, che prenderanno il via il 6 febbraio 2026. L’obiettivo dichiarato è presentarsi all’appuntamento di casa con ambizioni elevate, costruendo passo dopo passo una condizione competitiva.

Brignone avrà anche un ruolo simbolico durante la cerimonia inaugurale: sarà portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner. A Milano, invece, l’onore spetterà a Federico Pellegrino e Arianna Fontana, a rappresentare l’Italia davanti al pubblico internazionale.