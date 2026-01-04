Simone Dal Bon trovato senza vita a Punta Favella: caduta di oltre 150 metri in un canale innevato

È stato rinvenuto senza vita il corpo di Simone Dal Bon, 42 anni, scomparso dal 27 dicembre. Il ritrovamento è avvenuto sul versante veneto delle Piccole Dolomiti, dopo una caduta in un canale innevato sotto Punta Favella.

È stato individuato intorno alle 13.30 il corpo di Simone Dal Bon, 42 anni, residente a Schio, di cui si erano perse le tracce dal 27 dicembre. Il ritrovamento è avvenuto sul versante veneto delle Piccole Dolomiti, in un canale innevato sotto Punta Favella, all’interno del gruppo del Pasubio.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, l’uomo potrebbe essere scivolato lungo un vaio coperto da neve e ghiaccio. La caduta, stimata in oltre 150 metri, si sarebbe verificata in un tratto particolarmente esposto e insidioso.

A individuare l’area sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, impegnati nelle ricerche via terra. Durante le operazioni sono state notate alcune tracce di ciaspole che, improvvisamente, si interrompevano senza proseguire oltre.

Un successivo sorvolo in elicottero ha consentito di localizzare dall’alto il corpo nel canale sottostante, in una zona estremamente impervia e difficilmente raggiungibile a piedi. Il recupero della salma è stato effettuato con l’elicottero dei Vigili del fuoco di Venezia.