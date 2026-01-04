Resti umani rinvenuti a Montefiorino, ipotesi collegamento con scomparsa di Daniela Ruggi

A Montefiorino, escursionisti hanno trovato resti umani in un edificio abbandonato, vicino alla zona dell'ultima residenza di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. Indagini in corso per chiarire eventuali collegamenti.

All’interno di un edificio rurale abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino sull’Appennino modenese, escursionisti hanno scoperto resti umani. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dall’ultima residenza conosciuta di Daniela Ruggi, la donna di circa 32 anni scomparsa dalla stessa località nell’autunno del 2024, alimentando sospetti su un possibile legame con il suo caso.

L’area è stata subito posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno iniziato una serie di accertamenti tecnici. Accanto ai frammenti ossei è stato segnalato il rinvenimento di un capo di biancheria intima femminile, elemento che ha alimentato il sospetto di un nesso con la giovane scomparsa, ma al momento non esiste conferma ufficiale sull’identità dei resti.

Per stabilire se le ossa appartengano a Ruggi, gli inquirenti hanno disposto esami scientifici specialistici, incluso il test del DNA, che sarà determinante per attribuire con certezza un profilo biologico. Le analisi richiederanno tempo e precisione prima di fornire risposte.

La vicenda di Daniela Ruggi era entrata nel radar delle forze dell’ordine e dei media già dall’ultima sua apparizione nel settembre 2024, quando fu vista per l’ultima volta a Vitriola dopo essere stata dimessa da un pronto soccorso ospedaliero. Da allora non sono emerse tracce certe del suo destino e nelle indagini sono stati effettuati diversi sopralluoghi e accertamenti tecnici sia nell’abitazione della donna sia nelle aree circostanti.

