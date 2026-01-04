Crans-Montana, nessun cittadino italiano tra le ultime vittime riconosciute

Le autorità svizzere hanno confermato che tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non risultano cittadini italiani tra le ultime identità accertate. La polizia ha identificato altri 16 corpi, portando il totale a 24 vittime.

Le verifiche effettuate dalle autorità elvetiche sulle persone decedute durante la strage di Capodanno a Crans-Montana non coinvolgono cittadini italiani. Dalle informazioni disponibili emerge che tra le ultime identità accertate non figurano connazionali.

La polizia svizzera ha reso noto di aver completato l’identificazione di altri 16 corpi, facendo salire a 24 il numero complessivo delle vittime per le quali è stato possibile confermare ufficialmente l’identità.

Secondo quanto riferito da fonti qualificate, gli accertamenti condotti nelle ultime ore hanno escluso la presenza di italiani tra i nuovi nomi inseriti nell’elenco delle persone riconosciute.

L’attività di identificazione prosegue parallelamente alle indagini sull’accaduto, mentre le autorità continuano a fornire aggiornamenti progressivi sul bilancio e sulle nazionalità delle vittime coinvolte.