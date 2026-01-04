Venezuela, crisi geopolitica e spazio aereo chiuso: Leonardo DiCaprio assente al festival di Palm Springs

A causa della crisi geopolitica in Venezuela e dello spazio aereo chiuso, Leonardo DiCaprio non ha potuto partecipare al Palm Springs International Film Festival, influenzando anche eventi del mondo del cinema.

Le tensioni internazionali legate alla situazione in Venezuela hanno avuto ripercussioni inattese anche nel mondo del cinema, coinvolgendo Leonardo DiCaprio. L’attore statunitense non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione del Palm Springs International Film Festival, dove era atteso per ricevere un importante riconoscimento.

La manifestazione, giunta alla sua 36ª edizione e ospitata nella Coachella Valley, nel sud della California, aveva in programma la consegna del Desert Palm Achievement Award a DiCaprio per la sua interpretazione nel film “One Battle After Another”. L’evento si è svolto senza la presenza dell’attore, costretto a rinunciare all’ultimo momento.

L’assenza è stata determinata dall’impossibilità di lasciare St. Barts, nei Caraibi, dove l’interprete premio Oscar si trovava in vacanza. L’evolversi del quadro geopolitico nell’area ha comportato restrizioni dello spazio aereo e interruzioni nei collegamenti, rendendo impraticabile il viaggio verso gli Stati Uniti.

Nei giorni precedenti, DiCaprio era stato avvistato a bordo di un superyacht insieme a familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Le limitazioni ai voli, però, hanno bloccato ogni spostamento, impedendo all’attore di raggiungere la California in tempo per la cerimonia.

Un portavoce del Palm Springs International Film Festival ha confermato che l’attore non ha potuto unirsi agli ospiti a causa di problemi logistici imprevisti legati ai trasporti aerei. L’organizzazione ha comunque ribadito la volontà di onorare il suo contributo artistico, procedendo con l’assegnazione del Desert Palm Achievement Award nonostante l’assenza fisica del protagonista.