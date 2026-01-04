Verissimo - Le storie oggi domenica 4 gennaio: ospiti e interviste

Oggi, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5 torna Verissimo - Le storie, con interviste e aggiornamenti sui protagonisti della stagione, tra cui Anna Tatangelo, Cesara Buonamici e Gianni Sperti.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, su Canale 5 alle 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo - Le storie”, la selezione delle interviste più significative realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Tra i volti in onda ci sarà Anna Tatangelo, in un momento personale speciale, insieme a Cesara Buonamici e Gianni Sperti, protagonisti di un racconto tra carriera e vita privata.

Leggi anche Verissimo - Le storie: sabato 3 gennaio le interviste in onda

Spazio anche all’intervista intensa ad Achille Costacurta, oltre alla storia di coppia di Benedetta Rossi con Marco Gentili, tra quotidianità e legame costruito nel tempo.

Non mancherà un incontro in famiglia con Asia Argento, in studio con i figli Anna Lou e Nicola, per ripercorrere scelte, percorsi e affetti.

In vista del ritorno su Canale 5 della serie “I Cesaroni”, verrà riproposta l’intervista a Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone, tra ricordi e retroscena.

Infine, per celebrare un’icona della musica italiana, andrà in onda l’ultima intervista realizzata con Ornella Vanoni nello studio del programma.