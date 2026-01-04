Giubileo, Rocca incontra Papa Leone XIV: sostegno ai fragili e impegno condiviso

Oggi nel Palazzo Apostolico, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato #Papa Leone XIV. L’udienza ha affrontato temi di solidarietà, responsabilità e sostegno alle persone più vulnerabili, rafforzando i valori condivisi tra istituzioni e Chiesa.

Un’udienza dal valore umano oltre che istituzionale si è svolta oggi nel Palazzo Apostolico, dove il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato Papa Leone XIV. Un colloquio intenso, segnato da temi legati alla solidarietà e alla responsabilità verso le persone più vulnerabili.

Nel corso dell’incontro, Rocca ha voluto testimoniare la vicinanza concreta dell’amministrazione regionale ai cittadini in difficoltà attraverso la donazione di 2mila pasti alla Caritas Diocesana di Roma, destinati alle attività quotidiane di accoglienza e ascolto rivolte a chi vive situazioni di bisogno.

Il governatore ha espresso parole di apprezzamento per il magistero del Pontefice, sottolineando come i richiami alla pace, alla solidarietà e all’attenzione verso gli ultimi rappresentino un messaggio forte e attuale, in continuità con il cammino avviato da Papa Francesco e proseguito nel nuovo pontificato.

L’udienza viene letta come un passaggio significativo all’interno di un dialogo costante tra la Chiesa di Roma e la Regione Lazio, entrambe impegnate nel rispondere in modo concreto alle fragilità sociali e nel costruire interventi condivisi a sostegno delle persone più esposte.

Secondo Rocca, la collaborazione tra istituzioni civili e realtà ecclesiali rappresenta un elemento centrale per garantire tutela della dignità individuale e supporto efficace a chi affronta condizioni di disagio, in un’ottica di servizio e attenzione continua al territorio.