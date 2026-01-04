Moglie e compagna di Moreno Torricelli: Barbara e Lucia, cosa sappiamo

Moreno Torricelli rivela aspetti della sua vita, tra carriera e momenti personali. Sposato con Barbara dal 1995, hanno avuto tre figli. Nel 2010, la perdita della moglie a causa di una leucemia ha segnato profondamente il suo percorso.

Oggi Moreno Torricelli torna a raccontarsi in televisione, ripercorrendo non solo la carriera da calciatore ma anche i passaggi più delicati della sua vita privata, tra famiglia, lutto e ripartenza.

L’ex difensore è stato sposato con Barbara: il matrimonio risale al 1995 e dalla loro unione sono nati tre figli, Arianna, Alessio e Aurora.

Nel 2010 la moglie è scomparsa a causa di una leucemia. In quel periodo Torricelli ha scelto di mettere in secondo piano il calcio per restare vicino ai figli, allora adolescenti, affrontando mesi di malattia e l’impatto emotivo di dover spiegare la gravità della situazione in famiglia.

Dopo il lungo dolore, nella sua vita è arrivata una nuova compagna, Lucia, indicata come presenza importante nel percorso di rinascita personale e nell’equilibrio domestico, con un approccio discreto anche nel rapporto con i ragazzi.

Nato a Erba nel 1970, Torricelli ha iniziato lavorando come falegname, mentre giocava nelle giovanili del Como e poi nella Caratese. Proprio durante un’amichevole, le sue qualità hanno attirato l’attenzione di Giovanni Trapattoni, aprendo la strada al grande salto.

Con la Juventus ha costruito la fase più vincente della carriera, conquistando scudetto, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale nel ciclo a metà anni Novanta.

Nel 1998 è passato alla Fiorentina, dove è rimasto fino al 2002, prima di una parentesi in Spagna all’Espanyol e del finale di carriera all’Arezzo nella stagione 2004-2005. Da allenatore ha iniziato nel 2007 con il settore giovanile viola, arrivando poi a guidare Pistoiese e Figline, proprio nell’anno della scomparsa della moglie.