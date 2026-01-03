Bianca Atzei e il post sui social: l'assenza di Stefano Corti accende le reazioni

#BiancaAtzei ha condiviso sui social un riepilogo del 2025, senza includere Stefano Corti, con cui ha avuto il figlio Noah. La scelta ha suscitato reazioni tra i follower, evidenziando un dettaglio tra i vari scatti pubblicati.

Un riepilogo personale condiviso online da Bianca Atzei ha attirato l’attenzione dei fan per un dettaglio evidente. La cantante ha pubblicato una serie di immagini legate ai momenti più significativi del suo 2025, accompagnandole con la didascalia “2025 da ricordare”, ma tra gli scatti non compare Stefano Corti.

L’assenza dell’ex compagno, con cui Atzei ha avuto il figlio Noah Alexander nel 2023, non è passata inosservata. Tra i commenti al post è arrivata anche una reazione diretta di Corti, che con una breve osservazione ha fatto notare di non essere presente nelle foto condivise.

Di fronte al commento, Bianca Atzei ha preferito non intervenire pubblicamente, mantenendo il riserbo già adottato dopo la fine della relazione. Nessuna replica social, nessun chiarimento aggiuntivo, solo il silenzio.

La separazione tra i due era stata resa nota dalla stessa artista durante un’intervista televisiva, in cui aveva parlato di una storia importante ma arrivata a un punto di svolta. Un legame che, secondo le sue parole, si è trasformato nel tempo senza cancellare il rispetto reciproco.

Atzei aveva spiegato come, con il passare dei mesi, fosse venuto meno l’equilibrio di coppia nonostante i tentativi di ricucire il rapporto. La decisione di prendere strade diverse risalirebbe allo scorso settembre, dopo un periodo complesso segnato da incomprensioni e difficoltà condivise.