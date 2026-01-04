Verissimo - Le storie: sabato 3 gennaio le interviste in onda
Sabato 3 e domenica 4 gennaio alle 16.30 torna #Verissimo - Le storie su Canale 5, con interviste e racconti significativi della stagione, tra cui ospiti come Gaia Moretto, Valentina Arrighetti e Moreno Torricelli.
Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, e domani, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, torna Verissimo - Le storie, lo spazio che ripropone i racconti più significativi raccolti nel corso della stagione da Silvia Toffanin.
Tra i contributi inediti della puntata di sabato, la conduttrice ospita le pallavoliste Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, unite civilmente lo scorso giugno, insieme all’ex calciatore Moreno Torricelli, protagonista di un’intervista intensa.
Nel corso dello stesso appuntamento trovano spazio anche alcune conversazioni già andate in onda con volti noti dello spettacolo e della cultura, tra cui Miriam Leone, Martina Stella, Alessandra Mussolini e Luciana Littizzetto.
La programmazione di domenica 4 gennaio propone nuovi momenti di racconto con Anna Tatangelo, in attesa del secondo figlio, Cesara Buonamici e Gianni Sperti, protagonisti di interviste personali e professionali.
Nel palinsesto domenicale è prevista anche l’intervista ad Achille Costacurta, oltre a un approfondimento dedicato alla storia d’amore tra Benedetta Rossi e Marco Gentili.
Spazio poi alla dimensione familiare con Asia Argento, in studio insieme ai figli Anna Lou e Nicola, per un confronto diretto e intimo.
In vista del prossimo ritorno su Canale 5 della serie I Cesaroni, viene riproposta l’intervista a Claudio Amendola, accompagnato da Ricky Memphis e Lucia Ocone.
Tra i momenti più attesi del weekend televisivo, va in onda anche l’ultima intervista rilasciata a Verissimo da Ornella Vanoni.