Roberto Carlos dopo l'intervento: condizioni e aggiornamenti dall'ospedale

#RobertoCarlos aggiorna i tifosi sulle sue condizioni: il brasiliano, ricoverato a San Paolo, precisa che l’intervento è stato programmato e non legato a un’emergenza. Ecco le ultime notizie sulla sua situazione di salute.

Roberto Carlos ha aggiornato i tifosi dopo le voci circolate a Capodanno su un presunto intervento d’urgenza: l’ex esterno brasiliano ha chiarito di essere ricoverato a San Paolo e di aver voluto fare subito chiarezza sulle sue condizioni.

Secondo quanto spiegato direttamente da lui, non si è trattato di un’operazione improvvisa legata a un rischio imminente, ma di una procedura preventiva programmata in anticipo. Nel suo messaggio ha precisato anche di non aver avuto un infarto.

L’ex calciatore, oggi 52enne, resterà ancora qualche giorno in clinica prima di iniziare il percorso di riabilitazione, con tempi e modalità legati alle indicazioni dei medici.

Dopo l’aggiornamento, sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza dal mondo del calcio, tra cui quelli di Toni Kroos e dell’ex portiere Julio Cesar, insieme a un pensiero condiviso anche dalla moglie Susana Werner.

In Italia Roberto Carlos è ricordato per la stagione all’Inter iniziata nel 1995, dopo l’acquisto voluto da Massimo Moratti: nella sua prima annata segnò 7 gol complessivi, includendo una rete all’esordio contro il Vicenza. L’esperienza in nerazzurro si chiuse in anticipo per divergenze tattiche con l’allenatore Roy Hodgson, prima del trasferimento al Real Madrid, club di cui oggi è ambasciatore.