Fuga su Netflix: thriller familiare tra mistero, dipendenze e ricerca disperata

#Fuga, nuova miniserie su #Netflix dal 1° gennaio 2026, ispirata a Harlan Coben, segue la scomparsa di una giovane donna e la ricerca del padre, Simon Greene, interpretato da James Nesbitt. Otto episodi tra mistero, dipendenze e dinamiche familiari.

Fuga è la nuova miniserie thriller disponibile su Netflix dal 1° gennaio 2026, ispirata al romanzo “Run Away” di Harlan Coben. In otto episodi, la storia intreccia mistero, investigazione e dinamiche familiari attorno alla sparizione di una giovane donna e all’ossessione del padre per ritrovarla.

Protagonista è Simon Greene, interpretato da James Nesbitt, uomo apparentemente realizzato la cui esistenza ordinata va in pezzi quando la figlia maggiore Paige fugge di casa. Dopo averla rintracciata in un parco cittadino in condizioni preoccupanti legate alla droga, un evento violento innesca una nuova sparizione e l’avvio di una caccia senza tregua per scoprirne il destino.

Accanto a Nesbitt, nel cast figurano Minnie Driver nel ruolo della moglie di Simon e Ellie de Lange nei panni di Paige, insieme ad altri interpreti come Alfred Enoch e Lucian Msamati.

La trama si sviluppa seguendo la ricerca di Simon tra ambienti oscuri e reti criminali mentre la polizia conduce indagini parallele, svelando segreti inaspettati e mettendo a nudo vulnerabilità personali e familiari. Lo spettatore viene immerso in un giallo drammatico dove ogni personaggio sembra nascondere verità ambigue e potenziali collegamenti con la scomparsa di Paige.

La narrazione di “Fuga” esplora non soltanto l’aspetto investigativo, ma anche i rapporti tra genitori e figli, evidenziando come la tensione emotiva e la disperazione possano spingere oltre i limiti chiunque si trovi ad affrontare una perdita insostenibile.

Con un ritmo serrato e colpi di scena tipici delle storie di Coben, la serie alterna indagini ufficiali a percorsi personali dei protagonisti, intrecciando più linee narrative che gradualmente convergono verso una verità più ampia.