Dazi Usa sulla Pasta Italiana: Riduzione delle tariffe attribuita all'azione di Meloni

#Dazi statunitensi sulla pasta italiana: la riduzione delle tariffe è attribuita all’azione diplomatica della presidente Meloni, considerata interlocutrice chiave di Donald Trump in Europa. Un risultato che riflette il lavoro di negoziazione portato avanti negli ultimi mesi.

La frenata sui dazi statunitensi applicati alla pasta italiana viene descritta come una vittoria politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indicata da un quotidiano britannico come interlocutrice chiave di Donald Trump in Europa.

Secondo questa lettura, la premier avrebbe portato avanti per mesi un lavoro di pressione diplomatica per spingere Washington a riconsiderare misure che avrebbero potuto mettere a rischio esportazioni italiane per centinaia di milioni di euro.

Lo stesso giornale ricorda che, quando le tariffe erano state annunciate a settembre, la situazione era stata considerata potenzialmente imbarazzante per Palazzo Chigi, pur riconoscendo a Meloni la capacità di ottenere concessioni dal presidente americano.

Trump, in più occasioni, avrebbe definito Meloni una “donna fantastica” e sostenuto che avrebbe “davvero conquistato l’Europa”. Sul tema dei dazi, però, non sono mancati attriti a distanza: la premier li aveva giudicati “assolutamente sbagliati”.