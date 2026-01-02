Tennis, United Cup 2026: format del torneo, calendario, Italia in campo e programmazione tv

Tennis, #UnitedCup2026: il torneo a squadre miste si svolge tra Perth e Sydney, coinvolgendo 18 nazioni con incontri di singolare maschile e femminile. Programmazione, calendario e partecipazione italiana aggiornati.

La stagione tennistica internazionale si apre in Australia con la United Cup, competizione a squadre miste che mette di fronte le migliori nazionali del circuito maschile e femminile. Il torneo si sviluppa tra Perth e Sydney e coinvolge diciotto Paesi, chiamati a schierare uomini e donne nello stesso confronto.

Ogni incontro tra nazioni prevede tre match complessivi: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Le squadre possono essere composte fino a sei atleti, con un massimo di tre uomini e tre donne, secondo un modello già adottato nelle principali competizioni a squadre del tennis mondiale.

La formula iniziale è a gironi: sei gruppi da tre squadre ciascuno, con fase round-robin. Le prime classificate accedono ai quarti di finale insieme alle due migliori seconde, una per ciascuna città ospitante. L’accesso al torneo avviene attraverso il ranking individuale: dieci nazioni sono qualificate in base ai migliori singolaristi iscritti, le restanti tramite classifica combinata uomo-donna.

Nel Gruppo A sono inserite Stati Uniti, Spagna e Argentina. Il Gruppo B vede protagoniste Canada, Belgio e Cina. Nel Gruppo C figurano Italia, Francia e Svizzera, mentre il Gruppo D comprende Australia, Repubblica Ceca e Norvegia. Completano il quadro il Gruppo E con Gran Bretagna, Grecia e Giappone e il Gruppo F con Germania, Polonia e Paesi Bassi.

L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo C e giocherà a Perth contro Svizzera e Francia. La selezione azzurra è guidata da Stefano Cobolli e può contare su Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani.

Il debutto dell’Italia è fissato per domenica 4 gennaio contro la Svizzera, con inizio alle 10 italiane. Il programma prevede il singolare femminile tra Paolini e Bencic, a seguire Cobolli contro Wawrinka e infine il doppio misto. Il secondo incontro si giocherà martedì 6 gennaio alle 3 di notte contro la Francia, con Cobolli opposto a Rinderknech, Paolini contro una tra Jeanjean e Rakotomanga Rajaonah, quindi il doppio decisivo.

Il calendario del torneo prende il via il 2 gennaio con le prime sfide dei gironi e prosegue fino all’11 gennaio, data della finale in programma a Sydney. I quarti di finale sono distribuiti tra il 7 e il 9 gennaio, seguiti dalle semifinali il 10 gennaio.

Tutti i match della United Cup 2026 sono trasmessi in diretta in chiaro su SuperTennis, con copertura completa anche sulle piattaforme digitali SuperTennis Plus e SuperTenniX. Le partite sono disponibili inoltre in streaming tramite Tennis Tv.