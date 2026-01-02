Saldi invernali 2026: date ufficiali di inizio e differenze regionali

I #saldi invernali 2026 inizieranno il 3 gennaio in gran parte dell’Italia, offrendo sconti su abbigliamento e accessori. Le date potrebbero variare leggermente tra le regioni, secondo le normative locali.

In gran parte d’Italia la stagione dei saldi invernali 2026 scatterà sabato 3 gennaio, segnando l’inizio di settimane di offerte su abbigliamento, accessori e articoli stagionali a prezzi scontati per i consumatori. Questa data è stata adottata da quasi tutte le Regioni italiane in base alle linee guida concordate a livello nazionale.

Ci sono però alcune eccezioni al calendario: in Valle d’Aosta la vendita promozionale partirà già il 2 gennaio, mentre in Alto Adige l’avvio è fissato per l’8 gennaio secondo le deliberazioni locali.

La durata dei saldi non è uniforme in tutto il Paese e varia da Regione a Regione. In diverse aree il periodo di vendita di fine stagione può estendersi fino a sessanta giorni, mentre in altre è definito in settimane specifiche.

La scelta del 3 gennaio segue la regola che il periodo dei saldi debba iniziare nel primo giorno feriale prima dell’Epifania; se quel giorno è un lunedì, come nel 2026, la partenza viene anticipata al sabato.

Questa fase di ribassi è pensata per agevolare lo smaltimento della merce invernale invenduta dai negozi, ma è regolata da precise norme sulla trasparenza: i prezzi devono indicare chiaramente sia l’originario sia lo sconto applicato, per permettere al cliente di comprendere il risparmio reale.

In alcune Regioni, oltre alle date di inizio, sono specificate anche regole sulle vendite promozionali nei giorni antecedenti il periodo dei saldi, con divieti che variano in funzione delle normative regionali vigenti.