Incendio a Crans-Montana, fiamme nel locale e fuga disperata: testimonianze dal caos

Un incendio ha coinvolto un locale a #Crans-Montana, causando panico tra i presenti. Fumo e fiamme improvvise hanno costretto alla fuga, con testimonianze che descrivono la rapidità dell’incendio e il rischio per tutti.

Un incendio improvviso ha trasformato una serata di festa a Crans-Montana in una corsa contro il tempo. All’esterno del locale, i primi segnali sono arrivati sotto forma di fumo denso e chiaro che fuoriusciva rapidamente, attirando l’attenzione di chi si trovava nei dintorni.

Chi era dentro ha raccontato di aver visto il soffitto in legno prendere fuoco in pochi istanti. Le fiamme si sono estese con una velocità impressionante, costringendo decine di persone a precipitarsi verso le uscite tra urla e spintoni, in un clima di panico totale.

Nella calca, alcuni sono caduti a terra mentre altri cercavano vie di fuga alternative. Una finestra è stata infranta per permettere a più persone di uscire, mentre all’esterno arrivavano genitori e amici in auto, alla ricerca disperata dei propri cari.

Una giovane presente nel bar è riuscita a mettersi in salvo senza ferite e ha immediatamente avvisato il personale di sicurezza. I buttafuori sono intervenuti nel tentativo di contenere l’incendio prima dell’arrivo dei soccorsi, giunti comunque in pochi minuti.

Tra i testimoni c’è anche un ragazzo di 19 anni rimasto fuori perché il locale era già pieno. Da fuori ha assistito a scene drammatiche: persone che colpivano i vetri, altre che uscivano una sopra l’altra, alcune con il volto gravemente ustionato, rese insensibili dal dolore dall’adrenalina.

Il racconto di chi ha visto e vissuto quei momenti restituisce l’immagine di una tragedia consumatasi in pochi secondi, con il fuoco che ha avvolto l’intera struttura e una folla costretta a lottare per salvarsi.